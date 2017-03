Você está lendo um tópico

Canal Warner exibe maratona com terceira temporada completa de "The Big Bang Theory"

Elenco de "The Big Bang Theory" (Divulgação/Warner)



Em 2017, "The Big Bang Theory" , a série nerd mais amada da TV completa 10 anos. E para comemorar, a Warner vai exibir uma de suas temporadas completas todo último domingo do mês. Em março, acompanhe as desventuras da terceira temporada completa, com 23 episódios.



A série acompanha Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons), dois brilhantes físicos que dividem o mesmo apartamento. Suas vidas se complicam quando uma belíssima jovem, porém pouco inteligente, Penny (Kaley Cuoco), se muda para o apartamento do lado. A chegada de Penny perturbo um pouco a Sheldon já que ele prefere passar as noites jogando Klingori Boggle com seus amigos e colegas de trabalho e também cientistas, Wolowitz e Koothrappali, sem ligar para Penny. Contudo, Leonard vê em Penny a possibilidade de aprender a interagir com as mulheres e sente que ela é um novo mundo cheio de possibilidades, e quem sabe, do amor.



