SBT, Record TV e RedeTV anunciam saída das operadoras

Danilo em Hoje, 16:05 Colaboração



anos | Jul 2009 | Mensagens: 259 | Bauru-SP



A Record TV, SBT e RedeTV está anunciando em seus intervalos que sairá das operadoras SKY, Claro HDTV é NET no dia 29 de março, segundo o comunicado, as operadoras estão se recusando negociar uma renovação de contrato, ao contrário do que fazem com outros grupos, diz o comunicado lido pelo jornalista Celso Freitas.



É lamentável esse impasse, quem perde são os assinantes, que muitas vezes assinam para ter canais fechados, mas também gostam ver algo nos canais abertos.











Marcos R Salvi em Hoje, 16:56



anos | Ago 2014 | Mensagens: 49 | Videira - SC



Vai ser o fim dos chamados livres dessas operadlras, que ja não eram mais livres e sim prepagos, a maioria das pessoas compravam esses kits para ter os canais abertos e não tendo mais esses tres ja era, eu tenho dois claros ainda nos livres, uma boa oportunidade prs oi crescer que oferece esses tres canais mais globol local e band todos em hd e realmente livre, sem precisar recarga, tenho tambem mas esses estão com assinatura.





HighlanderCarioca em Hoje, 17:03



anos | Out 2014 | Mensagens: 671 | Rio de Janeiro - RJ



Calma galera que essa medida é só para a cidade de São Paulo. Agora a Vivo paga à esses canais ou esqueceram de menciona-la!?

















