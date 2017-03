Você está lendo um tópico

Discovery exibe documentário sobre a vida do tucano sem bico

"Vítima do Homem: O Tucano Sem Bico" é destaque no Discovery (Divulgação/Discovery) "Vítima do Homem: O Tucano Sem Bico" é destaque no Discovery (Divulgação/Discovery)



Neste domingo (26), o canal Discovery exibe o especial inédito "Vítima do Homem: O Tucano Sem Bico" , dirigido pela vencedora do Emmy Paula Heredia. O filme de uma hora de duração conta a história de Grecia, um tucano vítima de maus-tratos que se transformou em símbolo internacional na luta pela preservação e contra os maus-tratos a animais.



A história de Grecia veio a público em 2015, quando a ave foi levada ao ZOOAVE, um centro de resgate e reabilitação animal costa-riquenho e maior santuário de espécies selvagens de toda a América Latina. O tucano chegou ao local depois de perder quase toda a parte superior de seu bico como resultado de um ataque perpetrado por um grupo de adolescentes na pequena cidade de Cataluña.



O documentário acompanha a complexa recuperação de Grecia, que teve de aprender a comer novamente, e revela como a tecnologia de impressão 3D foi capaz de, junto ao conhecimento de designers, dentistas e especialistas em nanotecnologia, devolver a função do bico de Grecia com uma prótese desenhada e produzida especialmente para a ave. Grecia vivia entre as árvores de Cataluña por cerca de três anos quando a violência ocorreu



