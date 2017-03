Você está lendo um tópico

Caçador de serpentes e sua noiva capturaram cobras na cidade no NatGeo Wild

Simon Keys e Siouxie em "SOS Cobra" (Divulgação/NatGeo)



O NatGeo Wild estreia a terceira temporada de “SOS Cobra”, um reality composto por seis episódios de uma hora que segue os passos de Simon Keys, um audaz caçador de serpentes amante de tatuagens, e sua noiva herpetóloga de cabelos coloridos Siouxie pela cidade costeira de Durban na África do Sul.



Às margens do Oceano Índico, esta cidade se construiu sobre o que antigamente era uma selva tropical repleta de cobras cuspideiras, mambas verdes, mambas negras, pítons, víboras noturnas, serpentes de monte e serpentes de árvores. Atualmente, a selva pode haver desaparecido, mas seus habitantes de corpo alongado e pele escamosa seguem considerando o local a sua casa.



Com as altas temperaturas de verão, o calor e a umidade convidam estes repteis a sair de seus esconderijos e ir até a superfície para entrar em contato direto com os mais de três milhões de habitantes da cidade. Nesta nova temporada, os especialistas em conduta animal Simon e Siouxie perseguem e capturam com suas próprias mãos as serpentes mais perigosas e venenosas que invadem a região. Uma vez capturadas, as serpentes são levadas novamente para a natureza e longe dos humanos.



Com alta demanda de serviço durante o verão, esta dupla mantém-se alerta 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Desde uma inofensiva serpente doméstica até uma mamba negra, cada pedido de ajuda é respondido por Simon e Siouxie.



