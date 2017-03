Você está lendo um tópico

Maio: MAX estreia releitura cinematográfica de Macbeth

"Macbeth: Ambição & Guerra" é destaque no canal MAX (Divulgação/Diamond) "Macbeth: Ambição & Guerra" é destaque no canal MAX (Divulgação/Diamond)



O VCFAZ.TV traz as novidades do canal MAX para o mês de maio, em primeira mão . O destaque do mês é "Macbeth: Ambição & Guerra" estrelada por Michael Fassbender, Marion Cotillard e David Thewlis. No longa, Macbeth (Fassbender) é um general do exército escocês que trai seu rei após ouvir um presságio de três bruxas que dizem que ele será o novo monarca. Ele é altamente influenciado pela esposa Lady Macbeth, uma figura manipuladora que sofre por não poder lhe dar filhos. O drama estreia dia 14 de maio , às 21h.



O canal também exibe um especial com filmes que participaram do Festival de Cinema de Cannes. As atrações serão exibidas sempre às 22h como "Sono de Inverno" (17), "Drive" (18), "Mamãe" (19), "Jovem e Bela" (20), "O Lagosta" (21 e 22), "Elefante" (23), "Sr. Turner" (24), "Foxcatcher: Uma História Que Chocou O Mundo" (25), "Tal Pai, Tal Filho" (26), "Relatos Selvagens" (27) e "Filho De Saul " (28).



