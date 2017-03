Maio: Comédia com Zac Efron e ação com Dwayne Johnson estreiam no Telecine Premium

Você está lendo um tópico

Kevin Hart e Dwayne Johnson estrelam "Um Espião e Meio" (Divulgação/Universal) Kevin Hart e Dwayne Johnson estrelam "Um Espião e Meio" (Divulgação/Universal)



O VCFAZ.TV continua trazendo as novidades de maio na Rede Telecine . Superestreia" são a ficção-científica "Independence Day: O Ressurgimento" , a animação "Era Do Gelo: O Big Bang" , o romance "Como Eu Era Antes de Você" e refilmagem do clássico "Ben-Hur" . O VCFAZ.TV te conta em primeira mão quais são os outros filmes que estreiam durante a semana no Telecine Premium .



Dwayne Johnson e Kevin Hart estrelam "Um Espião e Meio" (dia 26 de maio, às 22h) . Antes de se tornar agente da CIA, Bob (Johnson) era um nerd que sofria bullying. Agora adulto, forte e espião ele recorre a um antigo colega popular nos tempos da escola, Calvin (Hart), hoje contador, para resolver um caso ultrassecreto. Nick Jonas estrela "O Trote" (dia 03 de maio, às 22h) como Brad, um jovem de dezenove anos. Ele e seu irmão acabam entrando na mesma fraternidade na faculdade. O que acontece em nome da lealdade entre os integrantes testa os dois irmãos de maneiras brutais.



Zac Efron, Anna Kendrick, Aubrey Plaza e Adam Devine estrelam a comédia "Os Caça-Noivas" (dia 12 de maio, às 22h). Os irmãos Mike e Dave tem fama de arruinarem as festas da família. Sabendo disso, sua irmã, que está de casamento marcado, decide que eles só irão ao casório se encontrarem parceiras que os controlem. Depois de colocarem um anúncio online, duas meninas dos sonhos aparecem. O que eles nem desconfiam é que as duas são suas versões femininas - fazendo de tudo para manter a classe e ganhar uma viagem de graça para o Havaí.



Ryan Reynolds e Kevin Costner estrelam "Mente Criminosa" (dia 05 de maio, às 22h). Um assassino aceita ser usado em uma experiência, tendo o cérebro de um agente da CIA implantado em sua cabeça. A expectativa do governo é que o condenado aceite completar a última missão do agente. Cinebiografia do ciclista norte-americano Lance Armstrong (Ben Foster), "Programado Para Vencer" (dia 29 de maio, às 22h) abrange desde a ascensão e consagração no Tour de France até a desgraça pelas acusações de dopping.



No suspense brasileiro "Através da Sombra" (dia 30 de maio, às 19h50). , Laura é contratada para cuidar de duas crianças órfãs que vivem em uma fazenda de plantação de café. Aos poucos, ela sente que alguns segredos estão escondidos naquele lugar. Com Virginia Cavendish e Mel Maia no elenco. "Oeste Sem Lei" (dia 15 de maio, às 22h) se passa no século XIX, quando o jovem Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) cruza os Estados Unidos em busca de sua amada, que fugiu para terras distantes após ser acusada de cometer um crime. Nesta imprevisível jornada ele conta com a companhia de Silas Selleck (Michael Fassbender), um misterioso caubói.



