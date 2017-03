Você está lendo um tópico

Não tem HBO? "Game of Thrones" estreia no Cinemax nesta terça

Quem não tem HBO já tem uma alternativa para ficar em dia com “Game of Thrones”. Antes restrita aos assinantes da HBO, a série irá estrear nos pacotes básicos da TV por assinatura nesta terça-feira (28), quando passa a ser exibida no canal Cinemax.



O canal exibirá “Game of Thrones” desde sua primeira temporada, sempre às terças-feiras, às 22h – com reprise aos sábados. A estreia terá apenas um intervalo comercial.



A sétima temporada da produção, que começa no dia 16 de julho, também estreará no Cinemax. O primeiro episódio da nova leva será transmitido pelo canal em simultaneidade com a HBO.



“Game of Thrones” se tornou em 2016 a maior vencedora da história do Emmy, maior premiação da TV norte-americana. A série chegou à marca de 38 prêmios acumulados e superou o recorde de “Frasier”, que tinha 37.



https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2...?cmpid=copiaecola Do UOL, em São Paulo























