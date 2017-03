Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Oi TV Livre e Simba.

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 205 visitas.





belt em Hoje, 16:40



anos | Mar 2006 | Mensagens: 21 | Figueira - PR



Como vai ficar os canais SBT, Record e Rede TV nesta operadora via satélite?











BLANK em Hoje, 16:48



anos | Out 2005 | Mensagens: 1529 | Itamonte - MG



belt , tudo em paz?



Por favor, acompanhe no tópico específico:

http://www.vcfaz.tv/viewtopic.php?p=1653512#1653512



Paz e bem!

Estimado, tudo em paz?Por favor, acompanhe no tópico específico:Paz e bem!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído