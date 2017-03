Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Tv Gazeta- SP HD na NET

Rafa! em Hoje, 16:44



São Paulo - SP





VC 521: Apresentador da TV Gazeta anuncia a entrada da versão HD do canal para esta data na operadora.



http://www.lineup.net.br/ 29/03/2017 (a confirmar) - NET TV São Paulo-SPVC 521: Apresentador da TV Gazeta anuncia a entrada da versão HD do canal para esta data na operadora.











rnbaixo em Hoje, 21:00



Lavras - MG



Sera que entra na Claro TV tambem.

















