Canal Space codificado

oz.2001 em Hoje, 18:29



Delfinópolis - MG





Ficou + de seis meses aberto e de uma hora para outra, o sinal foi codificado.

Era o canal que eu mais assitia.



b@nzé em Hoje, 19:38



São Paulo - SP



Qual o seu pacote ???





mateuscarneru22 em Hoje, 20:44



Sete Lagoas - MG



Aqui também aconteceu isso, com Space e TBS. O Space ficou 1 ano aberto, depois fechou, porém não posso reclamar pois no meu caso o pacote é o Start HD, e ambos não fazem parte dele.

















