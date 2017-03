Você está lendo um tópico

Televisão

Isso a Globo não mostra! Momentos que ficaram de fora da edição do "BBB17"

SEFREPE em Hoje, 11:32



anos | Set 2014 | Mensagens: 474 | Catalão - GO



Isso a Globo não mostra!



O apresentador Tiago Leifert e os brothers discutiram após regras serem quebradas e punições aplicadas aos participantes. Muitos momentos não são mostrados na edição do programa, mas os assinantes do pay-per-view e as redes sociais não perdoam. Conheça os melhores momentos que a Globo não mostrou no "BBB17

"Rede Globo não mente!"



18.mar.2017 Marcos já tinha provocado a produção várias vezes ao longo da terça-feira (21), o que contribuiu para a série de punições que os brothers receberam. Mas após a eliminação de Rômulo, o brother foi à loucura e gritou diversas vezes "Rede Globo não mente!", sendo acalmado por Ilmar. A frase nunca foi ao ar na edição do "BBB17", mas os usuários das redes sociais não perdoaram!

"Vomitei e fiz xixi"



A prova do líder, que terminou na sexta-feira (24), não foi fácil para Marcos. O médico ficou em segundo lugar e passou por situações complicadas. Ele vomitou e fez xixi no corpo. Além disso, parte de seu corpo foi imerso no próprio vômito. No programa ao vivo, ele chegou a brincar com Leifert se as imagens não seriam mostradas. O apresentador riu, mas não mostrou o episódio em detalhes.

Golpinho



O jogo mais rejeitado pela edição da história do "BBB". O "Golpinho", jogo envolvendo adivinhação, apostas e feijões, foi criado pelos participantes para passar o tempo. O nome dado ao game é uma referência ao momento político do Brasil. Apesar de ser praticado quase todos os dias na casa, a Globo não achou interessante incluir na edição do programa





Vício em sexo?



No começo do relacionamento com Marcos, Emilly sugeriu ser viciada em sexo. O assunto se desenvolveu depois que o cirurgião questionou o motivo pelo qual a sister não queria beijá-lo. Ela sussurrou a explicação no ouvido do brother e o médico respondeu assustado: "Um vício?". A conversa nunca foi para o ao vivo, mas o público se acostumou em ver o casal debaixo dos edredons nas semanas seguintes.

"G*** na minha boca"



A edição jamais permitiria cenas quentes de Emilly e Marcos no horário nobre da televisão. Depois de muita pegação no quarto do líder, a sister pediu: "Goza na minha boca". Apesar da repercussão nas redes sociais, Tiago Leifert jamais citou o episódio.

Prova arranjada?



Na semana em que se tornou líder, Marcos disse que a produção favorece certos participantes durante as provas e sugeriu que sua vitória teve influência: "Foi arranjada. Eles sabem de habilidades que nem a gente sabe que tem. Arranjada. A tua prova para ganhar o líder... Arranjada, rapaz"

Abuso na infância



Até hoje ninguém sabe sobre quem Marcos citou nessa conversa. Emilly discutia com o médico, quando ele decidiu interrompê-la para citar um caso realmente sério: um abuso sexual na infância. Ao sussurrar no ouvido da estudante, ele deixou dúvidas sobre quem se referia. A Globo não usou o episódio nem emitiu uma nota oficial

"Nenhuma pretinha já ganhou"



Com alto índice de rejeição, Roberta já não tinha muito o que fazer. Porém, em seus últimos dias no "BBB17", a sister fez inúmeros discursos sobre o preconceito racial no Brasil e nenhum deles entrou na edição. O mais famoso deles foi: "Eu quero ganhar não só por mim, mas pela minha raça. Até hoje nenhuma pretinha chegou até a final ou ganhou esse programa"

Daniel e os chineses



Daniel não é uma pessoa de falar muito, mas o paulista fez diversos comentários, no mínimo, infelizes durante o "BBB17". Um deles foi considerado bastante xenofóbico nas redes sociais e recebeu muitas críticas da comunidade chinesa brasileira, porém jamais foi abordado por Leifert: "Em São Paulo, está tendo uma infestação de chineses e eles proliferam como ratos"

"Cadê a maconha? Tá na cabeça"



21.fev.2017 Quando a casa foi separada pelo "Muro de Trump", Ilmar disse aos brothers do lado mexicano que dormiu uma semana na rua e não usava cueca. Durante o período foi parado pela polícia para saber se ele possuía drogas. O policial perguntou: "Cadê a maconha?" e o brother respondeu: "A maconha tá na cabeça"

Os gases de Vivian



20.mar.2017 Durante uma conversa informal com Daniel na sala do "BBB", Vivian soltou um pum muito alto e tentou disfarçar batendo no sofá de diversas maneiras diferentes. O brother não aguentou e caiu na risada, brincando com situação. A sister morreu de vergonha e não sabia o que fazer. O Twitter foi à loucura, mas a edição do programa parece ter achado inapropriado o momento



"Ex - famoso"



Antes mesmo de entrar na casa, Emilly disse que tinha se relacionado com o cantor sertanejo Juliano. Dentro do programa, ela trata o músico pela alcunha de "falecido" e conta inúmeros episódios que jamais foram para a edição. A sister o cita como uma pessoa possessiva, com inúmeras brigas, uma canção em sua homenagem e o desejo dele de ter um filho com ela



"Nudes"



O "BBB17" teve um festival de "peitinhos" e "nudes" diversos. Os participantes se descuidaram várias vezes: Antônio, Elettra, Emilly, Ieda, Roberta e Vivian mostraram demais. A edição do programa ignorou praticamente todos os momentos que envolveram "nudes", apesar da grande repercussão na internet





"Todo mundo no panela vazia"



21.mar.2017 Um dia antes da eliminação de Rômulo, Marcos atirava para todos os lados. A casa estava dividida em dois grupos e o médico prometeu que faria de tudo para prejudicar os rivais: "Se eu ficar, é todo mundo no panela vazia. E eu sei como eu vou fazer isso", em referência às punições coletivas. A edição ignorou a nova ameaça do médico

Vamos trocar as fraldas?



O casal Emilly e Marcos lidera essa lista, mas não é à toa! Durante um happy hour no quarto do líder, o médico decidiu "trocar as fraldas" da sister em uma das cenas mais patéticas do programa. Até Ilmar, próximo do casal, achou a cena sem necessidade. A brincadeira ganhou repercussão no Twitter, mas não apareceu no programa da noite.

