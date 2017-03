Você está lendo um tópico

Televisão > Oi

Oi livre fora do corte das emissoras,SBT, Record e redetv?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 260 visitas.





charlespiripa em Hoje, 20:56



anos | Nov 2006 | Mensagens: 14 | Piripá - BA



Acredito que a oi livre vai ficar de fora dessa guerra pois a mesma oferece esse canais aos clientes gratuitamente e as outras cobram!!!!!!











Marcos R Salvi em Hoje, 21:29



anos | Ago 2014 | Mensagens: 54 | Videira - SC



O fato de ser gratuito para o cliente não quer dizer que não devem pagar, claro e sky nem deviam reclamar dessa cobrança pois cobram dos clientes recargas para ter os ditos canais abertos, coisa que a oi "ainda não faz", mas é um direito das programadoras cobrar por seus sinais, se a oi vai pagar e no futuro cobrar do cliente só o tempo dira, mas sky e claro deviam pagar sem reclamar.





rbs_tv em 27 Mar 2017 - 0:25



anos | Abr 2008 | Mensagens: 444 | Pomerode - SC



Quer dizer que os canais SBT, Record e Rede TV irão continuar somente para o pessoal que possui o sistema BRI Oi TV Livre ?



E quem possui a Oi no comodato SES-6 perderá o sinal das 3 emissoras ?



Ótima semana a todos !





Ricardo em 27 Mar 2017 - 0:28 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5395 | Pontes e Lacerda-MT



Não, caso os canais saiam será para todo mundo.. pacote pós-pago, pré-pago ou livre.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído