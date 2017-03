Você está lendo um tópico

"O Céu É o Limite" estreia sem empolgar na RedeTV!

A RedeTV! movimentou a programação de sábado. Após as mudanças no SBT, com o cancelamento do Sabadão de Celso Portiolli, e na Record, com a saída do Legendários neste dia da semana, a emissora escalou “O Céu é o Limite” para a faixa das 22h30. O canal inverteu o horário do “Operação de Risco” que agora vai ao ar após às 23h15.



A novidade de Marcelo de Carvalho substitui o “Mega Senha”, uma das melhores atrações já exibidas pela RedeTV! ao longo de sua história. Portanto, a missão é ingrata para “O Céu É o Limite”.



E mais ingrato ainda é utilizar o mesmo nome da atração do inesquecível J. Silvestre, programa que faz parte da história da TV brasileira. Absolutamente, certo! Tive o prazer de acompanhar o comunicador pela TV Manchete no “Domingo Milionário”.



Na nova atração da RedeTV!, o que vale é a sorte. Mais que a sabedoria. São perguntas esdrúxulas. Muitas de conhecimento inútil. Ao invés de estimular os “arquivos” do participante, surgem questões que provocam apenas o “chutômetro”. E se acertar entre as alternativas, passa de fase. E há ainda a ‘colaboração” dos famosos que também encaram a missão.



É mais um formato importado pela TV brasileira. Desta vez, a direção da RedeTV! buscou a nova atração diretamente da Itália.



Marcelo de Carvalho agora tem mais oportunidade de interromper e não atrapalhar os desafiantes.



Até aqui, “O Céu É o Limite” não empolgou. “Mega Senha” deixa saudades.



