Bomba agita telespectadores da TV paga

Vcfaz.tv em Hoje, 12:38



Fabio Maksymczuk





Olá, internautas



Uma grave notícia agita os telespectadores da TV paga. Nesta sexta-feira (24/03), Reinaldo Gottino e Sonia Abrão revelaram que o sinal do SBT, Record e RedeTV! não será disponibilizado nas operadoras NET, Sky, Vivo, Oi, Claro e Embratel.



“Estas empresas se recusam a negociar os direitos de transmissão, ao contrário do que já fazem com grupos estrangeiros e até com outras emissoras nacionais”, informa o comunicado. Uma bomba que agita os preparativos para o desligamento da TV analógica em São Paulo e região.



“Lamentamos a falta de diálogo das operadoras, o que impediu um acordo que respeitasse o desejo do público brasileiro”, conclui a mensagem que mexeu com o telespectador.



Já há uma grande reclamação da ausência da TV Gazeta na Sky. Imaginem se, de fato, a NET perder as três emissoras. Eu sou assinante desta operadora. Ficará uma grande confusão. Para sintonizar SBT, Record e RedeTV!, terei que ir ao quarto com a TV digital (ainda estou na analógica, mas já comprei o conversor). Na sala, a TV, que tem a NET, só pegará a Cultura, Globo, Gazeta e Band, dos canais abertos. Uma autêntica aberração. Um autêntico desrespeito.



Como ficará o telespectador da TV paga sem Silvio Santos aos domingos, maior tradição da TV brasileira? E na RedeTV!, sem acompanhar os fatos e boatos de Sonia Abrão? E na Record, sem acompanhar “Domingo Espetacular”, Rodrigo Faro e “O Rico e Lázaro”? Atrações com grande apelo popular.



Esperamos, sinceramente, que as operadoras, SBT, Record e RedeTV! entrem em um acordo justo. O telespectador não pode ser o maior prejudicado deste conflito. A pluralidade de canais é essencial para a maior democratização dos meios de comunicação.



CyberBattery em Hoje, 13:00



CyberBattery







Todos os tópicos que falam deste assunto poderiam ser mesclados num único.





mjbondioli em Hoje, 18:14



mjbondioli



Pensar pelo lado positivo: Sem esses canais, poderemos dar mais atenção aos documentários do Discovery, History, NatGeo e Animal Planet. Ouvir músicas diferentes do duo sertanejo/pagode nos canais VH1, VH1 Hits, Prime Music Brasil e Bis. Ver conteúdos nacionais diferentes dos apresentados na tv aberta, em canais como Canal Brasil, Multishow, GNT, Prime Box Brasil, além dos que são apresentados nos outros canais de séries e filmes.

Podemos também ver séries com temas, ambientações diferentes do lugar-comum apresentado pelas novelas da tv aberta, além de serem melhores escritos, dirigidos e interpretados.



Enfim, não dispor dos canais abertos na tv por assinatura, só faz bem aos telespectadores em ampliar seus horizontes (se bem que a quinze anos atrás, quando tínhamos Eurochannel, MTV LA e Locomotion era bem melhor).

















