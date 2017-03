Você está lendo um tópico

Clique no ícone para ler a resposta mais recente. Este ícone também marca as respostas que ainda não foram lidas. Clique no íconepara ler a resposta mais recente. Este ícone também marca as respostas que ainda não foram lidas.



Poderia neste caso ao clicar nele em vez de ser direcionado para a última postagem do tópico (Exibir a mensagem mais recente) , ser direcionado para a primeira mensagem não lida pelo usuário naquele tópico?



Pois em tópicos com muitas postagens ou mais antigos que ainda não lidos completamente sempre tenho que voltar várias páginas para saber onde eu parei de ler para aí sim continuar.



E alterar os dizeres do botão para Agradecer por aquela postagem.



CyberBattery , obrigado pelas sugestões. Estudaremos uma forma de implementá-las.

















