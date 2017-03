Você está lendo um tópico

Celular LG? Nunca mais!

Minha pior experiência com celular até hoje é com a LG.



Em casa tínhamos 2 aparelhos LG modelo G4. Aparelho com ótima configuração, câmera excelente, mas montagem e funcionamento péssimo.



O atendimento pós-venda? Ridículo.



Meu aparelho com um mês de uso deu bootloop e morte súbita. Foi para a garantia, trocaram placas. Voltou funcionando, mas logo começou a dar outros problemas. No início deste ano deu o "burn in" (retenção de imagem na tela - um lixo visual!) e o "ghost touch" (toque fantasma), além de voltar a reiniciar às vezes e lembrar a assustadora morte súbida.



Encaminhei novamente para assistência. A empresa teve a cara de pau de apenas "atualizar software" e devolver. Tive de registrar diversas reclamações e no fim mandar novamente para assistência. Para encurtar, entramos em acordo depois de uns 15 dias de briga e o valor será devolvido corrigido.



Mas lembram que havia um outro aparelho? Então, da minha irmã. Também começou a dar problema. Mandamos para assistência técnica e adivinha: perderam o aparelho!!! Depois de muita reclamação e chamados, encontraram e passaram o código do retorno.



Chegou hoje. Abrimos e adivinha: NADA FIZERAM! Detectaram o problema, mas nada fizeram alegando que fora enviado por conta própria (e o chamado na LG servia pra que?). Já quase um mês sem aparelho vai ter de mandar novamente e a garantia já está quase no fim. Oh vontade de entrar na justiça e pedir uma gorda indenização destas empresas (é o que estou sugerindo para meu cunhado e irmã).



waltersandes em Hoje, 17:40



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1232 | São Paulo - SP



Ricardo escreveu Resumindo: celular LG? Nunca mais, nem de graça!



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!



Rapaz, você é mesmo um sujeito sem sorte.

Eu tenho um Smartphone LG simples, E470F de 2014, tem 2 GB de memória interna, 500 GB de RAM, tela pequena no máximo 3,3" simples mesmo. Pesquise na net pelo Google a imagem dele.



Só apresentou defeito 1 semana depois de uso, o botão Liga/Desliga estava com defeito.

Levei na própria LG aqui de São Paulo num dia e no outro dia já estava pronto, logo cedo.



Este aparelho me atende perfeitamente, não posso colocar muitos aplicativos nele, mas posso te garantir é pau pra toda obra . Infelizmente eu ainda não pude comprar outro melhor, mas pior sem ele, melhor com ele. Roda todos os principaios aplicativos que eu uso, inclusive pago contas por ele, consulto Saldo bancário, ligações audíveis perfeitas, nunca precisei trocar a bateria, nunca me deixou na mão.



Desculpe-me, mas celular é sorte. Se você não teve sorte com os seus, lamento caro colega.

Você precisa agradecer mais aos céus pelas coisas que você tem. É isso que eu faço.



O meu LG não tem um risco de tanto cuidado que eu tenho com ele.

E farei questão de doá-lo com prazer, inclusive com a embalagem original, manual, acessórios, etc. Tudo aqui bem guardado e funcionando. Eu cuido do que eu tenho. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. É isso.



Se eu fosse comprar outro celular Smartphone hoje, com certeza minha primeira escolha seria pela marca LG. Já vi muita gente reclamando do Samsung, Sony, etc. Mas isso é sorte, vai de cada um.



Boa sorte!!!



Walter

