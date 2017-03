Você está lendo um tópico

Oi investiu R$ 78,9 milhões no Mato Grosso com foco na melhoria da qualidade dos serviços

Oi investe R$ 78,9 milhões no Mato Grosso com foco na melhoria da qualidade dos serviços (Divulgação) Oi investe R$ 78,9 milhões no Mato Grosso com foco na melhoria da qualidade dos serviços (Divulgação)

A Oi investiu mais de R$ 78,9 milhões no Mato Grosso em 2016, o que representa crescimento de 4% em relação ao ano anterior. A operadora está priorizando investimentos em suas redes de telecomunicações como uma das estratégias do plano de transformação operacional da companhia para melhoria da qualidade do serviço aos clientes em todas as regiões. No mesmo período foram implantados 17 novos sites de telefonia móvel e outros 12 foram ampliados ou modernizados. Além disso, 7.497 novas portas para o serviço de banda larga fixa também foram implantadas. Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel. A Oi oferece cobertura 4G nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.



Com sua estratégia de negócios voltada para a convergência de serviços, a companhia registrou aumento na receita líquida de clientes de banda larga e TV paga em 2016, com crescimento de 6,9% e 23,6% em relação a 2015. Destaque para a Oi TV , que registrou o melhor desempenho do mercado em 2016 com crescimento de 0,8 p.p em participação de mercado e aumento de 11,6% em sua base, alcançando 1,3 milhão de clientes.



