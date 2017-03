Você está lendo um tópico

Maria Fernanda Cândido e Jorge Forbes discutem o medo em TerraDois

Nesta terça-feira, dia 28 de março, Maria Fernanda Cândido e Jorge Forbes falam em TerraDois sobre o medo que assola a sociedade pós-moderna indistintamente. Com roteiro assinado por Franz Keppler e encenação dos atores Eucir de Souza e Rodrigo Bolzan, o episódio inédito Você tem medo de quê? vai ao ar às 22h30, na TV Cultura .



“ Quando éramos pequenos e ficávamos com medo, nos diziam que quando crescêssemos o medo iria passar, que gente grande é corajosa, sem medo. Hoje, já adultos, nos dizem o contrário. Temos que ter medo de tudo: do sexo, do glúten, da camada de ozônio, de vidro aberto no carro. O medo era vício, virou virtude. Um mundo medroso não pode ser criativo, é triste ”, explica Jorge Forbes. Utilizado na sociedade moderna como regulador e moderador dos impulsos, em TERRADOIS o medo vai caindo em desuso e, para alguns, ficando anacrônico.



Com roteiro de Franz Keppler, a dramaturgia deste episódio traz Eucir de Souza e Rodrigo Bolzan na pele de dois atores em seu camarim, antes de entrarem em cena. Eles têm muito sucesso em seu espetáculo, até que um descobre que o sucesso também pode servir de trincheira contra a vida. A partir disso, o medo em diversos níveis dos laços sociais e as diferentes reações frente a ele são investigados. No final, fica claro que sua representação é um dos componentes da civilização do espetáculo.























