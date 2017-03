Fórmula Inter ganha transmissão no Esporte Interativo (Divulgação) Fórmula Inter ganha transmissão no Esporte Interativo (Divulgação)

Não poderíamos estar mais felizes por essa união com o Esporte Interativo. Em raros momentos da história do automobilismo, houve uma convergência tão grande de valores como os que compartilhamos com todo o time do Esporte Interativo. É como se tivéssemos nossa própria plataforma de distribuição por todas as telas. Prova disso é que conjuntamente estamos desenvolvendo conteúdos exclusivos e temos até um dos profissionais do Esporte Interativo disputando nosso cinturão de campeão. Não poderia ser mais perfeito: a mesma visão, a mesma vontade de fazer diferente, a mesma competência em quebrar paradigmas e ditar novas regras para a velha forma de ver o mundo, essa é a minha mais sincera opinião sobre esse nosso novo e tão importante sócio na jornada de transformar o automobilismo brasileiro

Gustavo Coelho

Estamos realmente empolgados com tudo o que a Fórmula Inter tem feito, e o envolvimento do Gustavo trouxe ainda mais credibilidade para tudo. Será um conteúdo super atrativo para o apaixonado por esportes, portanto uma competição que faz todo sentido estar na nossa grade de programação. Teremos várias temporadas para acompanhar o desenvolvimento dos pilotos e para fidelizar o público com as regras e o estilo das provas

Os canaisassinaram acordo de transmissão da, pelos próximos cinco anos. Os direitos são exclusivos, para todas as plataformas e as transmissões começam na próxima etapa da temporada atual, no dia 2 de abril.Além das corridas, a organização da categoria está programando outras atrações para aumentar o contato do público com os pilotos. Trata-se de uma espécie de reality show, que vai mostrar o dia a dia dos participantes que, em geral, são jovens comuns, que dividem a paixão pelo esporte e o sonho de se tornarem grandes pilotos. Otambém vai exibir esses conteúdos.” comemora Marcos Galassi, presidente da Fórmula Inter.O profissional do Esporte Interativo citado por Galassi é, Gerente de Programação e apaixonado por automobilismo, que venceu duas das três primeiras etapas desta temporada.”, avalia Fabio Medeiros, Diretor de Conteúdo do Esporte Interativo.