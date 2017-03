Você está lendo um tópico

Televisão

Sikera Junior, o inimigo número 1 dos maconheiros, é visto no SBT.

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 127 visitas.





quantum em Hoje, 18:06



anos | Jan 2012 | Mensagens: 239 | São Paulo - SP







O polêmico âncora teve uma reunião com o diretor nacional de jornalismo da emissora, José Occhiuso, para assumir a faixa das seis às oito e meia da manhã, segundo o colunista Flávio Ricco. Em visita à rede de SS, ele chegou a tietar Danilo Gentili. A ideia do SBT é que o jornalista apresente um novo telejornal, algo no estilo do “Primeiro Impacto”.



Cabe lembrar que, após a polêmica que cravou a morte dos maconheiros, Sikera sofreu um infarto e, na sequência, voltou ao ar dentro de um caixão. No extinto “Fofocando” (atual “Fofocalizando”), Mara Maravilha detonou o comunicador: “Que mau gosto… Pode ser companheiro, colega, pode ser da mesma emissora, mas a gente tá aqui para falar, tem que falar! […] Que cara de mau gosto; no caixão, gente!”.



Sikera Junior rebateu o comentário da colega. “O que eu fiquei triste foi com a minha companheira Mara Maravilha. […] Mara, eu sou fã seu desde que eu era criancinha. O meu sonho era ir pro seu colo quando criança. Eu lembro de você no sucesso, a Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, porque vocês têm a mesma idade”, ironizou.



Caso o alagoano ganhe um programa em rede nacional, Silvio Santos poderá “pedir música no ‘Fantástico’”, da Globo, após emplacar três apresentadores polêmicos no jornalismo do SBT em menos de um ano. Como se sabe, Dudu Camargo – de apenas 18 anos – e Marcão do Povo, acusado de injúria racial contra a cantora Ludmilla, foram os primeiros.



http://rd1.com.br/sikera-junior-o-inimigo-numer...-novo-telejornal/ Lembra do apresentador da TV Ponta Verde, afiliada do SBT em Alagoas, que sentenciou a morte dos “maconheiros” antes do Natal (em dezembro passado)? Pois bem, Sikera Junior foi visto na semana passada no canal de Silvio Santos.O polêmico âncora teve uma reunião com o diretor nacional de jornalismo da emissora, José Occhiuso, para assumir a faixa das seis às oito e meia da manhã, segundo o colunista Flávio Ricco. Em visita à rede de SS, ele chegou a tietar Danilo Gentili. A ideia do SBT é que o jornalista apresente um novo telejornal, algo no estilo do “Primeiro Impacto”.Cabe lembrar que, após a polêmica que cravou a morte dos maconheiros, Sikera sofreu um infarto e, na sequência, voltou ao ar dentro de um caixão. No extinto “Fofocando” (atual “Fofocalizando”), Mara Maravilha detonou o comunicador: “Que mau gosto… Pode ser companheiro, colega, pode ser da mesma emissora, mas a gente tá aqui para falar, tem que falar! […] Que cara de mau gosto; no caixão, gente!”.Sikera Junior rebateu o comentário da colega. “O que eu fiquei triste foi com a minha companheira Mara Maravilha. […] Mara, eu sou fã seu desde que eu era criancinha. O meu sonho era ir pro seu colo quando criança. Eu lembro de você no sucesso, a Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, porque vocês têm a mesma idade”, ironizou.Caso o alagoano ganhe um programa em rede nacional, Silvio Santos poderá “pedir música no ‘Fantástico’”, da Globo, após emplacar três apresentadores polêmicos no jornalismo do SBT em menos de um ano. Como se sabe, Dudu Camargo – de apenas 18 anos – e Marcão do Povo, acusado de injúria racial contra a cantora Ludmilla, foram os primeiros.











mjbondioli em Hoje, 18:17



anos | Jan 2017 | Mensagens: 285 | Pindamonhangaba - SP



Putz, o tio Sílvio parece que vai apelar mesmo pro sensacionalismo em sua programação jornalística. E viva o Modelo Record/Brasil Urgente.



Pena o Alborghetti ter morrido...





Ricardo em Hoje, 18:20 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5404 | Pontes e Lacerda-MT



Se acontecer mesmo o SBT vai virar uma emissora praticamente de notícia! rsrsrs



SBT Notícias - 6 horas no ar

Primeiro Impacto - 3 horas no ar

SBT Brasil - 1 hora no ar

"Jornal da Maconha" - 2 horas e meia no ar



Mais de 12 de programação "jornalística" por dia.





Rafa! em Hoje, 19:47



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1655 | São Paulo - SP



Ricardo escreveu Se acontecer mesmo o SBT vai virar uma emissora praticamente de notícia! rsrsrs



SBT Notícias - 6 horas no ar

Primeiro Impacto - 3 horas no ar

SBT Brasil - 1 hora no ar

"Jornal da Maconha" - 2 horas e meia no ar



Mais de 12 de programação "jornalística" por dia.

Eu não me importaria se o SBT virasse um canal jornalístico, mas... tem que colocar apresentadores sensacionalistas? Eu não me importaria se o SBT virasse um canal jornalístico, mas... tem que colocar apresentadores sensacionalistas?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído