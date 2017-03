Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Versão hispânica de Supermax estreia na Argentina. Saiba como assistir

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 228 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 18:13 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23836 | Redação





Versão hispânica de Supermax estreia na Argentina. Saiba como assistir (Divulgação) Versão hispânica de Supermax estreia na Argentina. Saiba como assistir (Divulgação)

A versão hispânica da série Supermax já ganhou data de estreia. A produção chega aos lares argentinos no próximo dia 4 de abril, a partir das 22h, no canal TV Pública .



Supermax é a primeira produção original da TV Globo pensada especificamente para o mercado latino e filmada totalmente em espanhol. A versão latina traz diferenças consideráveis em relação à versão exibida no Brasil. O público latina poderá conferir uma produção menos ligada ao sobrenatural e mais realista. A responsabilidade é do cultuado diretor argentino Daniel Burman .



Os atores brasileiros Laura Neiva e Felipe Hintze fazem parte do elenco da versão internacional. Felipe interpreta o filho de Pamela, vivido por Cecilia Roth na série, tendo uma relação bastante conturbada.



Por enquanto não há previsão de exibição da produção em um canal brasileiro, mas os interessados poderão conferir a série através da internet acessando o site da emissora:



Proprietários de antenas parabólicas também poderão conferir o sinal da TV Pública disponível no satélite SES 6 , posicionado em 40,5º Oeste. A emissora transmite em formato digital DVB-S na frequência 4041 , polarização circular à direita (Right), e symbol rate 4440. A versão hispânica da sériejá ganhou data de estreia. A produção chega aos lares argentinos no próximo dia 4 de abril, a partir das 22h, no canalé a primeira produção original da TV Globo pensada especificamente para o mercado latino e filmada totalmente em espanhol. A versão latina traz diferenças consideráveis em relação à versão exibida no Brasil. O público latina poderá conferir uma produção menos ligada ao sobrenatural e mais realista. A responsabilidade é do cultuado diretor argentinoOs atores brasileirosfazem parte do elenco da versão internacional. Felipe interpreta o filho de Pamela, vivido por Cecilia Roth na série, tendo uma relação bastante conturbada.Por enquanto não há previsão de exibição da produção em um canal brasileiro, mas os interessados poderão conferir a série através da internet acessando o site da emissora: http://www.tvpublica.com.ar/ Proprietários de antenas parabólicas também poderão conferir o sinal dadisponível no satélite, posicionado em 40,5º Oeste. A emissora transmite em formato digital DVB-S na frequência, polarização circular à direita (Right), e symbol rate 4440.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído