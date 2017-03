Você está lendo um tópico

Televisão

Oi segue adicionando maior número de clientes de TV paga

ALECIO BRASIL em Hoje, 09:36



Vila Velha - ES





Números de fevereiro indicam continuidade da retração do setor em um ano, período no qual foram desligados 382,8 mil acessos (-2,02%).



A base brasileira de assinantes de TV manteve a tendência de queda em fevereiro. Foram 95 mil desligamentos em relação a janeiro, e 382,8 mil desconexões em relação a fevereiro de 2016. Comparativamente, a retração foi de 0,51% mês a mês, e de 2% ano a ano. O país tinha, ao final do mês, 18,6 milhões de usuários.

Fevereiro foi o quinto mês seguido de queda na quantidade de usuários do serviço de TV no país, conforme os dados revelados hoje, 27, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Nos último ano, o setor apresentou encolhimento em 10, dos 12 meses.



veja noticia completa no link.

BLANK em Hoje, 11:05



Itamonte - MG







E muitos destes clientes da base livre, se tornam clientes temporários de pacotes pagos pré e pós!

A OiTv sempre vai a frente pois conquistou essa "massa" de clientes com seus sinais em HD das afiliadas locais destas areas rurais e ainda vendem os pacotes pagos, aí sempre estará crescendo!



Namastê! Adicione aí as vendas do sistema Elsys/OiTv Livre HD e Bedin Sat/Oitv Livre HD que possui seu crescimento baseado nas areas rurais onde não se possui transmissão de sinal de rádio/tv terrestre nem por modulação AM nem FM!E muitos destes clientes da base livre, se tornam clientes temporários de pacotes pagos pré e pós!A OiTv sempre vai a frente pois conquistou essa "massa" de clientes com seus sinais em HD das afiliadas locais destas areas rurais e ainda vendem os pacotes pagos, aí sempre estará crescendo!

















