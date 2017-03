Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

"O Brasil de Temer" - Comercial/Propaganda/Publicidade PMDB

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 8 respostas e 129 visitas.





SEFREPE em Hoje, 10:45



anos | Set 2014 | Mensagens: 475 | Catalão - GO















De fato, o Brasil agora não é mais dos brasileiros, o Brasil agora é de Temer.











Ademir em Hoje, 10:56



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2918 | Paranavaí - PR







Resumo do "governo" Temer





aposalfredo em Hoje, 11:54



anos | Jan 2008 | Mensagens: 27 | Teofilo Otoni - MG



O país esta cada dia mais esculhambado e com essa do Brasil de Temer aí sim as coisa ficam mais assombradas ainda. Esse Temer é o satanás em pessoa.





CyberBattery em Hoje, 13:42



anos | Out 2015 | Mensagens: 1232 | Carapicuíba - SP













CyberBattery em Hoje, 13:48



anos | Out 2015 | Mensagens: 1232 | Carapicuíba - SP



Semana passada houve o debate sobre o tema no programa: Melhor e Mais Justo



Para quem não assistiu ou não tem acesso ao canal TVT 44.1 São Paulo





Parte 1:









Parte 2:











Paulo Frank em Hoje, 14:24



anos | Set 2014 | Mensagens: 1134 | Ijuí - RS

















...num futuro bem próximo! Esse é o fiel retrato do "Brasil de Temer:...num futuro bem próximo!





Ademir em Hoje, 15:37



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2918 | Paranavaí - PR



A terceirização da mão de obra sem nenhuma restrição, como foi aprovada na camara e será sancionada por Temer, é uma tragédia, num país que já paga tão pouco aos seus trabalhadores.



Fazem comparação com os EUA, onde funciona dessa forna, porém naquele país, o salário mínimo é de 8 DÓLARES A HORA, o que daria aproximadamente uns R$ 4.000,00 mensais.



Duvido que haverá aumento de emprego relevante, pois o que as empresas e até governos farão, será demitir e contratar por um valor menor, funcionários terceirizados, quarteirizados....





STOLEDO em Hoje, 16:00



anos | Dez 2010 | Mensagens: 777 | Borda da Mata - MG



desanimador, não é mesmo ? as idéias do temer , a gente tem que pagar pra ver se vai dar certo .





Ademir em Hoje, 16:14



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2918 | Paranavaí - PR



STOLEDO , O liberalismo econômico irrestrito tem sido questionado em todos os países desenvolvidos.



Não há dúvidas que o capitalismo é um grande gerador de riquezas.



Mas na mesma proporção ele também se torna um grande concentrador de riquezas, se não houver uma legislação e um sistema tributário eficiente, além da precarização da mão de obra.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído