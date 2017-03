Você está lendo um tópico

Televisão

SESC TV nas principais operadoras

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 119 visitas.





b@nzé em Hoje, 14:31



anos | Ago 2012 | Mensagens: 561 | São Paulo - SP







A emissora tem uma boa qualidade de programação, e pelo que sei jamais se vendeu a televendas e telecultos.



Será que a Clarotv, Net, Sky , etc., não poderiam rever isso ??? Na visão de vocês, por que o canal SESC TV, não está presente nas principais operadoras de tv por assinatura do Brasil ???A emissora tem uma boa qualidade de programação, e pelo que sei jamais se vendeu a televendas e telecultos.Será que a Clarotv, Net, Sky , etc., não poderiam rever isso ???











xoto em Hoje, 16:17



anos | Out 2003 | Mensagens: 581 | Ilhéus - BA



Acho que tem a ver com a questão delas terem a copa de canais nacionais completada.

Então não tem interesse em canais mais seguimentados e independente como esse.



Para a Sesc entrar nessas operadoras, só se o governo aumentar a conta nacional de canais ou se algum canal do lineup deixar de ser cota nacional (como foi o caso do GNT que na claro entrou o Fish e na Sky o Climatempo).



O mesmo vale para canais como o BoxBrasil, Zoomoo, ChefTv, MixTv, TopTv, CineBrasil, etc.



Fora isso, um defeito da SescTv é ainda transmitir em 4:3.

Mas parece que isso será por pouco tempo porque já tem conteudos em 16:9





xoto em Hoje, 16:21



anos | Out 2003 | Mensagens: 581 | Ilhéus - BA



Eu acho que esse canais são tao baratos que as operadoras deveriam incluí-los



Poderiam até inclui-los em pacotes mais tops para que ficasse mais atrativo a todos o pacote Total.



Na oi por exemplo, canais como Zoomoo, MusicBox HD, Prime Box HD, FashionTv HD, poderiam fazer parte do pacote Total HD a um custo que imagino ser minimo para a OiTv.



E para a programadora, melhor ter seus canais basicos em pacotes tops, que não tê-lo nas operadoras.





Não deve ser tão simples assim, mas é a minha idéia.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído