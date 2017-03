Você está lendo um tópico

TV analógica será extinta na grande São Paulo nesta quarta

O Grupo de implantação da TV Digital (Gired) por unanimidade validou, em reunião realizada na manhã desta terça-feira na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em Brasília, o atendimento da condição para o desligamento do sinal de TV analógico da Grande São Paulo na próxima quarta-feira (29/3). A proposição será levada para a decisão final do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.



Considerando a decisão tomada na 14ª reunião ordinária do Gired de considerar o percentual mínimo para atingimento da condição de desligamento de que trata o artigo 4º da Portaria 378/2016 como sendo de 90% - tendo em vista a margem de erro de três pontos percentuais -, o Grupo aferiu e validou o atingimento da condição para desligamento, uma vez que os resultados da pesquisa Ibope apresentados durante a 28ª reunião do Gired indicam que 90% dos domicílios já estão aptos para o recebimento do sinal digital.



Com isso, serão encerradas as transmissões analógicas de TV na cidade de São Paulo e nos seguintes municípios do Estado: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Ibiúna, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Se o desligamento tivesse ocorrido dia 24 de março, quando se encerrou a coleta de dados da pesquisa, 95% dos lares paulistanos e dos municípios vizinhos já teriam garantido o acesso à TV, seja por transmissão aberta digital, por parabólicas ou pela TV paga.



Assim, no entendimento do Grupo de implantação da TV Digital, a Grande São Paulo alcançou a marca determinada pela Portaria nº 378, de 22 de janeiro de 2016, para o desligamento do sinal analógico. Dessa forma, a faixa de 700 MHz, utilizada paras transmissões de TV analógica na região serão destinada à 4G da telefonia móvel .



