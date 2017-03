Você está lendo um tópico

Oi TV registra maior crescimento pelo sétimo mês seguido

A operadora de multisserviços Oi TV foi a operadora de TV por assinatura a registrar maior crescimento no mês de fevereiro, fenômeno que acontece pelo sétimo mês consecutivo. A operadora de TV da Oi fechou o mês com 1,335 milhão de assinantes, o que representa um crescimento de 13,4% no comparativo com fevereiro do ano passado e de 1,2% com relação ao mês anterior.



A operadora de multisserviços Oi TV foi a operadora de TV por assinatura a registrar maior crescimento no mês de fevereiro, fenômeno que acontece pelo sétimo mês consecutivo. A operadora de TV da Oi fechou o mês com 1,335 milhão de assinantes, o que representa um crescimento de 13,4% no comparativo com fevereiro do ano passado e de 1,2% com relação ao mês anterior.

Com o resultado, o market share da Oi no segmento cresceu 1,0 ponto percentual em 12 meses e chegou a 7,2% do mercado de TV paga. Em Mato Grosso, a Oi foi responsável por mais de 47,2% do share de adições líquidas no mês. A Oi TV também foi a única operadora a registrar crescimento no comparativo entre os grandes grupo econômicos do mercado, em 2016. O serviço ampliou sua base de clientes cerca de 12%, no período, e fechou o ano com 1,3 milhão de assinantes, um recorde, desde o seu lançamento em 2008.























