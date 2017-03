Você está lendo um tópico

Canais abertos solicitaram formalmente a interrupção de suas transmissões na TV paga

Canais abertos solicitaram formalmente a interrupção de suas transmissões na TV paga (Divulgação) Canais abertos solicitaram formalmente a interrupção de suas transmissões na TV paga (Divulgação)

Está previsto para acontecer na grande São Paulo nesta quarta-feira, dia 29 de março, o apagão das transmissões analógicas. No entanto, a data tem ganhado destaque por outra polêmica muito maior: as negociações entre Record TV , RedeTV! e SBT com as principais operadoras de TV por assinatura do país.



Em contato com a redação Vcfaz, a NET e Claro HDTV emitiram nota de esclarecimento sobre o assunto. Confira abaixo os principais pontos apresentados pelas operadoras:



12.485/2011 , a distribuição dos canais digitais abertos pelas operadoras de TV por assinatura passou a depender de autorização de cada emissora;



• Até o momento, RECORDTV, Rede TV! e SBT não autorizaram a NET e a Claro TV a manterem a distribuição dos seus canais;



• No último dia 24, essas emissoras, representadas pela SIMBA, notificaram a NET e a Claro TV para formalmente interromperem a exibição dos seus canais a partir de 29 de março;



• A NET e a Claro TV querem manter a exibição gratuita aos seus clientes desses canais e seguem negociando com as emissoras.



• Os canais da TV aberta estão disponíveis gratuitamente a toda população que tenha um aparelho de televisão. Para assistir esses canais, basta sintonizar uma antena externa direto na sua TV. O acesso é grátis . Para mais informações, consulte o site Seja Digital : www.sejadigital.com.br.



Assim é muito fácil dizer que não. Os canais fechados também não estão lá estas coisas, excessos de programas repetidos, sem contar grandes e intermitentes intervalos comerciais, muitos com menos de 5 minutos de programação em cada bloco.



Se Globo e Band recebem $$$$, nada mais justo e sensato Record, RedeTV! e SBT exigirem os mesmos direitos. Aliais a própria legislação atual, permite a empresa "SIMBA" agir de tal forma.



Sky e Claro no sistema Pré-pago passaram a cobrar pelos canais “obrigatórios” que incluem os canais da empresa SIMBA por R$ 9,90 e não quer repassar os valores. Informativo Comercial Sky 170/17 abaixo não fala a verdade, quando diz que empresa SIMBA querem que os clientes de tv por assinatura, passem a pagar para assistir os mesmo canais e a mesma programação, quando na verdade a empresa SIMBA está cobrando das OPERADORAS.



Creio eu que vai ser do mesmo estilo Sky/Fox, e com o tempo as coisas se resolvam.

As emissoras acusam as operadoras de se recusarem a negociar o pagamento de seus sinais, permitido pela lei 12.485, de 2011.



Creio eu que vai ser do mesmo estilo Sky/Fox, e com o tempo as coisas se resolvam.



Eu formularia a pergunta assim: Você cancelaria sua TV por assinatura, se você só recebe os sinais do SBT, Record e RedeTV ! somente por DTHs/TVs por assinatura, e não pelas parabólicas convencionais e nem por HD terrestre ?Assim é muito fácil dizer que não. Os canais fechados também não estão lá estas coisas, excessos de programas repetidos, sem contar grandes e intermitentes intervalos comerciais, muitos com menos de 5 minutos de programação em cada bloco.Se Globo e Band recebem $$$$, nada mais justo e sensato Record, RedeTV! e SBT exigirem os mesmos direitos. Aliais a própria legislação atual, permite a empresa "SIMBA" agir de tal forma.Sky e Claro no sistema Pré-pago passaram a cobrar pelos canais “obrigatórios” que incluem os canais da empresa SIMBA por R$ 9,90 e não quer repassar os valores. Informativo Comercial Sky 170/17 abaixo não fala a verdade, quando diz que empresa SIMBA querem que os clientes de tv por assinatura, passem a pagar para assistir os mesmo canais e a mesma programação, quando na verdade a empresa SIMBA está cobrando das OPERADORAS.Creio eu que vai ser do mesmo estilo Sky/Fox, e com o tempo as coisas se resolvam.As emissoras acusam as operadoras de se recusarem a negociar o pagamento de seus sinais, permitido pela lei 12.485, de 2011.Creio eu que vai ser do mesmo estilo Sky/Fox, e com o tempo as coisas se resolvam.





- Gente, me explica uma coisa, esse alarde todo de se retirar os 3 sinais com imagem porca (SD da pior qualidade/que tem até spike line de tão ruim que é) destes 3 canais das operadoras? É isso mesmo? Ou a partir do Apagão as Operadoras seriam obrigadas a carregar o Sinal Full HD(Versão Premium dos Canais sem pastor ou informeciais)? por que se for isto aí sim hein.

- A subida destes canais pro satélite das operadoras quem banca o custo? os Canais ou a Operadora de Tv por Assinatura?

- SBT e RECORD TV estariam com tanto moral assim pra levantar esta bandeira de serem pagas pra dar acesso de seus sinais ao assinantes destas Operadoras? pois é bom lembrar que elas codificam seus sinais HD no Star One C2/4 ao contrário da Rede TV!

- Porém também não concordo com o fato das Operados carregarem quase 30 Sinais das Emissoras GLOBO HD, e deve pagar por cada uma delas e não querer pagar pra carregar míseros 3 sinais SD(podres) das Emissoras Simba !?!?!?!

- Ôh País onde a 'picuinha' impera viu!!!

















