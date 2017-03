Marca RBS TV começa a desaparecer em Santa Catarina

No ano que passou, o grupo RBS vendeu todas as suas emissoras de rádio e tv, além dos jornais e portais na Internet, que agora pertencem ao Grupo NC.



Este mês começou efetivamente a retirada da marca RBS do estado, que já havia sido retirada dos jornais impressos e das canopla dos microfones da TV.



Infelizmente o que era ruim está piorando, pois os novos proprietários decidiram centralizar as operações das emissoras de tv em Florianópolis, transformando as demais emissoras no estado quase em simples sucursais. Um grande retrocesso na comunicação no estado.



O jogo nome ainda não foi divulgado, mas já começaram errado.