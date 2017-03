Amazon disponibiliza livros de graça após provocação de Doria

Você está lendo um tópico

João Doria, prefeito de São Paulo, e a Amazon continuam trocando provocações nas redes sociais. Depois de sugerir que a empresa - gigante no ramo de literatura online e detentora do leitor eletrônico Kindle - tivesse uma postura "autêntica de cidadã e não oportunista", a marca se pronunciou afirmando que irá disponibilizar livros digitais de forma gratuita.



"Kindle ama tanto São Paulo quanto ama literatura. Por isso, todos poderão baixar gratuitamente um livro digital. Não precisa pagar nada. E nem ter um Kindle. É só baixar nosso aplicativo", anuncia o vídeo publicado nas redes sociais da marca. Para ter acesso ao serviço, basta acessar o site amazon.com.br/amamosSP e escolher uma obra para fazer download gratuitamente.



A discussão começou depois que a empresa lançou uma campanha intitulada #MovidosPorHistórias, em que critica os muros cinzas da capital paulista, frutos de uma iniciativa de Doria de retirar os grafites presentes na cidade. Para tanto, a marca projetou trechos de livros famosos nas paredes limpas como 1984, de George Orwell, Harry Potter e a pedra filosofal, de J. K. Rowlling e Cinquenta tons de cinza, de E. L. James.



"Cobriram a cidade de cinza? A gente cobriu o cinza de histórias", era o mote da campanha. O político respondeu a provocação com um vídeo em que questionava a ação da Amazon. . "Acabei de assistir ao comercial que a Amazon fez para o seu produto, Kindle. Já que a Amazon gosta tanto de São Paulo, gosta tanto do Brasil, ajude a nossa cidade. Ajude a quem precisa", começou dizendo ele.



"Se vocês gostam realmente, doem livros para as bibliotecas, doem computadores para as escolas públicas municipais, doem aquilo que a população precisa pra fazer dessa cidade uma cidade mais feliz. A população agradece", encerrou o prefeito. Na publicação, ele afirma que "existem várias formas da Amazon ter uma postura autêntica e não oportunista", citando como exemplos a possibilidade de patrocinar um dos Museus de Arte de Rua.



Assista à campanha:







