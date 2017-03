Você está lendo um tópico

Televisão

Acompanhe o encerramento das transmissões analógicas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 174 visitas.





Rafa! em Hoje, 13:46



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1656 | São Paulo - SP





36: Tv Eldorado/Esporte Interativo

46: Tv Cachoeira/Tv Novo Tempo

48: NGT



Neste momento, somente a Tv Gazeta está com slide informativo na tela, informando sobre o encerramento da transmissão analógica.



Aqui em SP, 3 emissoras já desligaram seus respectivos sinais analógicos nos últimos dias:36: Tv Eldorado/Esporte Interativo46: Tv Cachoeira/Tv Novo Tempo48: NGTNeste momento, somente a Tv Gazeta está com slide informativo na tela, informando sobre o encerramento da transmissão analógica.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído