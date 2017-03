Você está lendo um tópico

Produção brasileira do TLC apresenta viagens de casal explorando musicalidade

Lucas Mayer e Iris Fuzaro em "Le Tour Du Monde" (Divulgação) Lucas Mayer e Iris Fuzaro em "Le Tour Du Monde" (Divulgação)



Lucas Mayer e Iris Fuzaro são um casal jovem e apaixonado - ele é produtor musical, ela é videomaker. Quando se conheceram, os dois criaram um projeto que uniria as paixões de ambos: viajar pelo mundo, produzir um álbum com músicas compostas por eles, inspiradas nas diferentes cidades por onde passaram, e registrar as surpresas do trajeto em vídeos de curta duração postados na pagina do casal, no formato websérie como diário de viagem.



O resultado desse projeto – que ganhou contornos de jornada cultural – o TLC apresenta em "Le Tour Du Monde" , série de seis episódios de meia hora com inclusão de novos materiais produzidos especialmente para o canal. A cada semana, a série registra a passagem de Lucas e Iris por um país: Holanda, Alemanha, Tailândia, Japão, Grécia e Indonésia estão no roteiro.



Durante as andanças do casal, a música revela-se um importante elemento de identidade cultural. Personagens reais que vivem de/para a música, muitos deles encontrados por acaso, levam Iris e Lucas a uma viagem paralela às rotas do mapa, explorando as sonoridades locais, os instrumentos aperfeiçoados ao longo de gerações, as tradições e dinâmicas sociais de cada região.



Íris e Lucas andam com um gravador de áudio sensível, captando os sons das ruas em áudio binaural, dando a sensação de que o ouvinte está presente no momento da gravação. Ao final de cada episódio, uma banda ou músico convidado grava a faixa que encerra a missão naquele país – são composições originais que resultam das experiências e aprendizados de cada etapa da jornada.



"Le Tour Du Monde" estreia no dia 31 de março , às 23h no TLC .























