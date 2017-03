Você está lendo um tópico

Record, RedeTV! e SBT adiam bloqueio de seus sinais pela Vivo

A Simba Content divulgou na tarde desta quarta-feira, dia 29 de março, um comunicando informando que as negociações pelo conteúdo das emissoras Record , RedeTV e SBT avançaram de forma positiva com a operadora de multisserviços Vivo .



Ainda segundo a empresa, por este motivo o sinal das três emissoras seguirá disponível para os assinantes da Vivo pelos próximos dias enquanto as negociações ainda ocorrem.



A transmissão nas operadoras NET, Claro, Oi e SKY deve encerrar às 23h59 desta quarta-feira.























