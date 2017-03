Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Maio: Boomerang estreia novos episódios de Que Legal, Scooby Doo!

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 146 visitas.





Lucasfrade em Hoje, 18:58 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3607 | Taubaté - SP





(Divulgação) (Divulgação)

O Boomerang terá como única novidade no mês de maio, a estreia de episódios inéditos de Que Legal, Scooby Doo , no dia 05, às 19h30 . A gangue põe o pé na estrada mais uma vez, a bordo da Máquina de Mistério, em busca de diversão e aventura. Mas os monstros e a confusão continuam no caminho! Por sorte, Salsicha e Scooby continuam tão "valentes e heroicos" como sempre... à sua própria moda, é claro. Acompanhe as aventuras desses cinco amigos, enquanto eles enfrentam os mistérios mais assustadores e usam suas habilidades excêntricas para solucioná-los! O Boomerang terá como única novidade no mês de maio, a estreia de episódios inéditos de, no dia. A gangue põe o pé na estrada mais uma vez, a bordo da Máquina de Mistério, em busca de diversão e aventura. Mas os monstros e a confusão continuam no caminho! Por sorte, Salsicha e Scooby continuam tão "valentes e heroicos" como sempre... à sua própria moda, é claro. Acompanhe as aventuras desses cinco amigos, enquanto eles enfrentam os mistérios mais assustadores e usam suas habilidades excêntricas para solucioná-los!























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído