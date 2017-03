Você está lendo um tópico

Dúvida: satélite Amazonas ?

rbs_tv em Hoje, 21:27



anos | Abr 2008 | Mensagens: 447 | Pomerode - SC



Ainda estão instalando a Oi TV no Satélite "Amazonas" ?











albiofabian em Hoje, 21:31



anos | Abr 2010 | Mensagens: 133 | Blumenau - SC



Não mais...





rbs_tv em Hoje, 22:31



anos | Abr 2008 | Mensagens: 447 | Pomerode - SC



albiofabian escreveu Não mais...



Estranho ... pois reparei que meus vizinhos colocaram uma antena da Elsys direcionada +/- na mesma posição orbital do Amazonas. Mas talvez seja no C2 digital ou SKY ?



Ou será mesmo pirataria ?

















