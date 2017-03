Cenário Fofocalizando

Você está lendo um tópico

Uma curiosidade....o cenário do Fofocalizando é o mesmo do Jornalismo do SBT. Percebi isso no dia que o Primeiro Impacto estreiou a tarde e na hora que passa pro Fofocalizando, nota-se que estão todos no mesmo palco.











O cenário é o mesmo pq o fofocalizando é feito no mesmo estúdio do jornalismo,apenas sai a bancada do jornalismo e a cor azulada e entram os sofás e mudam as cores para o branco,por isso a interação do primeiro impacto com o fofocalizando,pelo que entendi fica um na frente do outro sendo que o estúdio é grande.

















