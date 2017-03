Você está lendo um tópico

YouTube nas smart TVs fora do ar? Alguém confirma?

SEFREPE em Hoje, 10:27



Carrega e permanece na tela vermelha com a logomarca do YouTube, os outros aplicativos funcionam normal.











mauro_directv em Hoje, 10:31



Na minha Philips está normal.





J.B.F.LIMA em Hoje, 10:42



SEFREPE escreveu Carrega e permanece na tela vermelha com a logomarca do YouTube, os outros aplicativos funcionam normal.



Veja se no rodapé da tela tem um icone pedindo atualização, aqui na TV Philps estava assim, depois de atualizado voltou ao normal.



Talvez pela resolução da tela de sua tv pode estar oculto o icone, tente reduzir o zoom para ver se aparece o icone.

















