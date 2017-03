Você está lendo um tópico

Televisão

Emissoras querem mais de R$ 3 bilhões por ano para liberarem o sinal

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 10 respostas e 343 visitas.

1, 2 Próximo



FERA-SP em Hoje, 11:06



anos | Ago 2012 | Mensagens: 307 | São Paulo - SP













O clima segue tenso nas negociações da empresa Simba, que responde pela Record, RedeTV e SBT, e as operadoras de TV paga.



De acordo com informações do jornalista Daniel Castro, a empresa quer receber R$ 15 mensais por cada assinante. Esse valor chegaria aos R$ 3,5 bilhões, um número considerado absurdo pelas operadoras.



A Vivo é a única operadora que segue com o sinal liberado das três redes. Não fechou acordo, mas segue negociando. A Net e a Claro também estão mais abertas para conversar, já a Sky dispensa qualquer contato. Na contramão, a Globo recebe desde 2014 pela liberação de seu sinal.



O sinal das emissoras foi desligado desde a meia-noite desta quinta-feira, 30, nas regiões metropolitanas de Brasília e São Paulo. Na capital paulista calcula-se que 7 milhões de pessoas estão sem receber a Record, a RedeTV! e o SBT em casa.



Fonte: Emissoras querem mais de R$ 3 bilhões por ano para liberarem o sinal; operadoras consideram “absurdo”O clima segue tenso nas negociações da empresa Simba, que responde pela Record, RedeTV e SBT, e as operadoras de TV paga.De acordo com informações do jornalista Daniel Castro, a empresa quer receber R$ 15 mensais por cada assinante. Esse valor chegaria aos R$ 3,5 bilhões, um número considerado absurdo pelas operadoras.A Vivo é a única operadora que segue com o sinal liberado das três redes. Não fechou acordo, mas segue negociando. A Net e a Claro também estão mais abertas para conversar, já a Sky dispensa qualquer contato. Na contramão, a Globo recebe desde 2014 pela liberação de seu sinal.O sinal das emissoras foi desligado desde a meia-noite desta quinta-feira, 30, nas regiões metropolitanas de Brasília e São Paulo. Na capital paulista calcula-se que 7 milhões de pessoas estão sem receber a Record, a RedeTV! e o SBT em casa.Fonte: http://www.otvfoco.com.br/emissoras-querem-mais...nsideram-absurdo/











acessweb em Hoje, 11:13



anos | Abr 2009 | Mensagens: 75 | São Paulo - SP



A claro tv mantem o sinal aberto do simba





joaozinho em Hoje, 11:19



anos | Jun 2004 | Mensagens: 339 | São João Del Rei - MG



não posso viver sem elas rs





douglascastilho em Hoje, 11:47



anos | Fev 2004 | Mensagens: 6 | Nova Odessa - SP



Fiz um cálculo aproximado de quantas horas assisto esses canais por ano:



SBT - 00h00min00s

Record - 00h00min00s

Rede TV - 00h00h00s (meu inconsciente nem lembra desse canal)



Total -> Zero



Podem desligar o sinal....





joaozinho em Hoje, 11:49



anos | Jun 2004 | Mensagens: 339 | São João Del Rei - MG









joaozinho em Hoje, 11:50



anos | Jun 2004 | Mensagens: 339 | São João Del Rei - MG



como viverei sem as fofocas da sônia abrão, a sessão de descarrego e o sorteio da tele sena?





CyberBattery em Hoje, 12:50



anos | Out 2015 | Mensagens: 1233 | Carapicuíba - SP







Não é porquê não assistem determinado canal que ele não seja relevante para outras pessoas, principalmente por que muitas delas estão em regiões onde não são atendidas com sinal digital e muitas vezes com sinal do canal analógico deficiente.



Se todas as cidades do país tivesse disponível o sinal digital dos canais a história seria outra!



Vocês pagam pelo seu link de internet, certo?



É justo a NET liberar seu sinal wifi e dividir para outras pessoas se conectarem à internet (Pagando) e não te concedendo nenhum centavo de desconto na fatura?



Pessoal, vamos parar de ser egoísta!Não é porquê não assistem determinado canal que ele não seja relevante para outras pessoas, principalmente por que muitas delas estão em regiões onde não são atendidas com sinal digital e muitas vezes com sinal do canal analógico deficiente.Se todas as cidades do país tivesse disponível o sinal digital dos canais a história seria outra!Vocês pagam pelo seu link de internet, certo?É justo a NET liberar seu sinal wifi e dividir para outras pessoas se conectarem à internet (Pagando) e não te concedendo nenhum centavo de desconto na fatura?





joaozinho em Hoje, 12:59



anos | Jun 2004 | Mensagens: 339 | São João Del Rei - MG



qq um com uma parabolica telada em qq ponto do país pega esses canais. creio que a esmagadora marioria que tem tv por assinatura tem acesso a esses 3 canais em sua localidade.





gabrielotavio em Hoje, 13:16



anos | Out 2004 | Mensagens: 40 | Campina Grande do Sul - PR



Eu assisto principalmente a Record em alguns horários, Redetv e SBT nunca, porém 15 reais por assinante é um tanto absurdo!!





Lucasfrade em Hoje, 13:16 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3609 | Taubaté - SP



Inaceitável este valor. Eu se fosse a NET e a Claro não pagaria jamais, ainda mais com esta grade recheada de pastores. Querem cobrar? Que criem um sinal para a tv paga sem pastores e infomerciais.





1, 2 Próximo











Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído