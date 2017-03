Você está lendo um tópico

Televisão

Tv Canção Nova HD em São Paulo.

Link da nova portaria de canalização virtuais: Pela nova portaria de canalização virtuais da MCTIC a emissora migrou para o canal virtual errado. A Tv Canção Nova tem que usar o virtual 57.1Link da nova portaria de canalização virtuais: http://www.abratel.org.br/wp-content/uploads/20...Portaria-1289.pdf



FERA-SP , pergunta a sua tv mostra o canal real e o virtual também





Se você tiver paciencia é só vc LER a NOVA portaria da canalização de canais virtuais do MCTIC.





http://www.abratel.org.br/wp-content/uploads/20...Portaria-1289.pdf Se você tiver paciencia é só vc LER a NOVA portaria da canalização de canais virtuais do MCTIC.





FERA-SP , Nao e que um dia nao sei se foi voce que postou uma foto do canal virtual e do real painel da tv





Foi eu mesmo que postei. Foi a foto da TV8/RS21 canal 48D/55.1





FERA-SP , ententao ela mostra os dois tipos ?? legal





Vejam que o exemplo mostra qual a diferença entre canal físico e virtual



canal físico 48D

Vejam que o exemplo mostra qual a diferença entre canal físico e virtual
canal físico 48D
Canal virtual 55.1- TV8 HD



Aqui em piracicaba o sinal analogico vai ser desligado em setembro e ate agora nao entrou nenhum canal novo em hd

Somente globo.band.record.rede vida.sbt



Alguem sabe de alguma coisa ?

















