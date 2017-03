Você está lendo um tópico

Animal Planet prepara especial Mês da Terra (Divulgação) Animal Planet prepara especial Mês da Terra (Divulgação)

Durante o mês de abril, sempre às segundas-feiras, a partir das 20h40, o canal de televisão por assinatura Animal Planet exibe o Especial Mês da Terra , uma celebração da biodiversidade que tem Brasil como foco na edição 2017 – duas produções locais e inéditas fazem parte da programação temática; ambas abordam aspectos da fauna e flora brasileiras e destacam a importância da preservação ambiental.



A primeira produção local a estrear no especial é Terra Brasil . No ar na a partir de segunda-feira, 3 abril, às 22h20, a série documental produzida pela Medialand, acompanha três viajantes em suas visitas a áreas preservadas em diversas regiões do País. O objetivo é revelar as belezas genuinamente brasileiras sob as perspectivas peculiares de cada um dos apresentadores: o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt, o botânico Anderson Santos e a chef aventureira Mayra Abbondanza.



Os três viajam juntos para descobrir e captar as peculiaridades dos ecossistemas visitados. Gravados ao longo de um ano, os quinze episódios, (a cada semana serão exibidos dois em sequência), contam sempre com a participação de um guia local que se torna o quarto personagem, apresentando seus conhecimentos e os detalhes da região a ser explorada.



O especial Golfinhos de Noronha será exibido em seguida, às 23h10. Produzido por João Paulo Krajewski, com finalização da MV Vídeos, o especial explora um dos mistérios do paraíso de Fernando de Noronha: todos os dias, golfinhos-rotadores visitam as águas abrigadas do arquipélago – o hábito intriga biólogos e cientistas, já que espécie conhecida por suas acrobacias é típica de mar aberto.



