Eurochannel exibe novos episódios da série "Vida Dura"

Eurochannel exibe episódios finais da série "Vida Dura" (Divulgação) Eurochannel exibe episódios finais da série "Vida Dura" (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Eurochannel estreia novos episódios da série Vida Dura . Novos episódios serão exibidos todos os domingos de abril, às 20h.



Bem-vindos à Noruega, onde conhecerão Tomasz Novak , um linguista polonês desempregado que vive com sua namorada e filha. Ele não tem dinheiro nem esperança para dar uma vida digna para sua família. Agora, na Noruega, ele está pronto para uma nova aventura que vai mudar a sua vida e da comunidade para sempre.



Lindamente filmado, Vida Dura , é um drama cômico comovente e espirituoso sobre a busca da felicidade e de uma vida melhor, definindo os chamados problemas de "classe média" contra a luta para sobreviver.



Nestes novos episódios, Tomasz Novak - retratado magnificamente por um imigrante polonês real que vive na Noruega, o ator Bartek Kaminski - não encontra emprego em sua terra natal. Com sua esperança morrendo e temendo pela sua família, Tomasz se muda para a Noruega para se apossar do que ele acreditar ser dinheiro fácil de um pai que nunca conheceu.



mjbondioli em Hoje, 13:32



anos | Jan 2017 | Mensagens: 299 | Pindamonhangaba - SP



Eis um bom canal para entrar no lugar das três patetas do Simba Safari.

















