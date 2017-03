Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

"Baixaria" resume cobertura sobre apagão em São Paulo e crise com operadoras

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 4 respostas e 179 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 13:22 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23850 | Redação





"Baixaria" resume cobertura sobre apagão em São Paulo e crise com operadoras (Divulgação) "Baixaria" resume cobertura sobre apagão em São Paulo e crise com operadoras (Divulgação)

Nesta última quarta-feira, dia 29 de março, às 23h59, chegaram ao fim as transmissões analógicas em toda a Grande São Paulo. Emissoras como SBT , Record TV e RedeTV! dedicaram várias horas da programação para tratar do assunto e polemizar sobre as negociações com as principais operadoras de TV por assinatura do país.



"Baixaria" talvez seja o adjetivo mais adequado para descrever boa parte da programação exibida. As três emissoras prepararam uma batalha contra NET , Claro , SKY e Oi . No comunicado as empresas citam ainda a " Embratel ", mas até o momento ninguém explicou o que estão chamando de "Embratel" já que a antiga operadora via satélite da empresa deixou de se chamar "Via Embratel" e hoje é conhecida em todo o país como Claro.



A cruzada exibida em alguns programas como o comandado por Luciana Gimenez dava a entender que todo o problema era causado pelas operadoras que " teriam decidido retirar o sinal do nada ". Para o público desinformando, talvez uma parcela acredite nisto, mas quem acompanha o mercado sabe que a saída foi determinada pelas emissoras e não pelas operadoras .



Neste ponto vale destacar a participação de Marcelo Carvalho , sócio e apresentador da RedeTV!, no Programa do Ratinho . O empresário corrigiu a informação e deixou claro em diversos momentos: " quem solicitou a retirada foram as emissoras ".



De modo geral, ficou a impressão que alguns programas preferiram criar uma situação de desinformação na população e jogar toda a culpa pela saída nas operadoras, esquecendo de sua parcela de responsabilidade. Algumas atrações incentivavam também uma sobrecarga de ligações às centrais de atendimento das operadoras, de modo a criar uma situação de estresse e desconforto para assinante e empresa.



Não há justificativa para tamanho despreparo, desinformação e terrorismo midiático. Nesta última quarta-feira, dia 29 de março, às 23h59, chegaram ao fim as transmissões analógicas em toda a Grande São Paulo. Emissoras comodedicaram várias horas da programação para tratar do assunto e polemizar sobre as negociações com as principais operadoras de TV por assinatura do país."Baixaria" talvez seja o adjetivo mais adequado para descrever boa parte da programação exibida. As três emissoras prepararam uma batalha contra. No comunicado as empresas citam ainda a "", mas até o momento ninguém explicou o que estão chamando de "Embratel" já que a antiga operadora via satélite da empresa deixou de se chamar "Via Embratel" e hoje é conhecida em todo o país como Claro.A cruzada exibida em alguns programas como o comandado pordava a entender que todo o problema era causado pelas operadoras que "". Para o público desinformando, talvez uma parcela acredite nisto, mas quem acompanha o mercado sabe queNeste ponto vale destacar a participação de, sócio e apresentador da RedeTV!, no. O empresário corrigiu a informação e deixou claro em diversos momentos: "".De modo geral, ficou a impressão que alguns programas preferiram criar uma situação de desinformação na população e jogar toda a culpa pela saída nas operadoras, esquecendo de sua parcela de responsabilidade. Algumas atrações incentivavam também uma sobrecarga de ligações às centrais de atendimento das operadoras, de modo a criar uma situação de estresse e desconforto para assinante e empresa.para tamanho despreparo, desinformação e terrorismo midiático.











mjbondioli em Hoje, 13:31



anos | Jan 2017 | Mensagens: 299 | Pindamonhangaba - SP



O que fizeram no Ratinho ontem foi puro e simples terrorismo.





CyberBattery em Hoje, 13:34



anos | Out 2015 | Mensagens: 1233 | Carapicuíba - SP













Lucasfrade em Hoje, 13:34 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3609 | Taubaté - SP



Também achei que foi puro desespero das emissoras. Elas tentaram criar um clima de guerra entre os assinantes e as operadoras. Quem não fica sem essas 3 emissoras mercenárias, que compre uma parabólica.





mjbondioli em Hoje, 13:37



anos | Jan 2017 | Mensagens: 299 | Pindamonhangaba - SP



CyberBattery escreveu







Daria a sugestão para a Claro e a Net colocarem no lugar das 3 patetas o Eurochanel, o Film and Arts e o AMC

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído