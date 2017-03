Você está lendo um tópico

Xuxa desabafa sobre problema financeiro e diz que vai fechar sua fundação

DO UOL

30/03/2017 Publicado às 19h30



Xuxa desabafou com os fãs na noite de quarta-feira (29) e contou que está com dificuldades para manter a Fundação Xuxa Meneghel funcionando. A apresentadora disse que o instituto - que ajuda crianças e jovens carentes com atividades educativas - pode fechar após 27 anos.



"O Brasil está em crise e eu não estou conseguindo levar a FXM sozinha, dói muito mas é verdade, vai ser o último ano. Eu não quero, mas está difícil, crise, TV não é mais a mesma. Gasto R$ 1,8 milhão anualmente, é muito pesado, não dá", disse ela, respondendo às perguntas de alguns seguidores.



Os fãs sugeriram exposições, shows e eventos com renda revertida para a fundação, mas Xuxa pareceu desanimada com o apoio.



"Já pensei em tanta coisa, você acha que eu quero? É que eu não posso fazer isso sozinha, tenho pouca gente que me ajuda."



Questionada sobre o jantar beneficente que aconteceria no dia de seu aniversário com renda revertida à fundação, Xuxa contou porque não conseguiu fazer o evento.



"Era para ser no meu aniversário, mas fazia uma semana que meu pai tinha ido embora, não dava para fazer uma festa ou jantar mesmo que fosse para ajudar a FXM."



A apresentadora lamentou o possível destino da instituição e disse estar cansada de ficar pedindo ajuda para todos.



"É muita grana, eu já desisti de pedir, é ruim, chato, cansativo. Entendo que as pessoas não podem ajudar, mas também não posso seguir sozinha com as despesas, entende? Mas foram 27 anos de muitas histórias lindas."



Procurada pela equipe do "UOL", a assessoria de imprensa da apresentadora não comentou sobre o assunto.



