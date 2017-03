Você está lendo um tópico

Papo Aberto

ESTA É DE LASCAR ! ! - Mais uma Crônica da vida real/nacional.

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 24 visitas.





Emilio em Hoje, 23:22



anos | Jul 2006 | Mensagens: 674 | Ourinhos - SP





"As contas de 2016 do governo do estado do Rio não podem ser julgadas pelo Tribunal de Contas Estadual", por um único motivo. Sabem qual a causa?

Agora é quem vem aquela de desmontar qualquer cidadão honesto!

Tudo porque os 6 conselheiros do tribunal estão presos... Isso mesmo, presos! Apenas um(a) ficou fora da prisão, como que para demonstrar que nem tudo "está podre no reino da Dinamarca* - diga-se do Brasil.

Chega esta ou querem mais?

Não adianta dizer chega, porque diariamente os meios de comunicação, principalmente a TV através de seus jornalecos tipo escorrer sangue, estão repletos de escândalos envolvendo todas as classes de brasileiros. Desde os mais graduados até aos mais paupérrimos, o dia transcorre com as maiores barbáries que possam ocorrer no seio de uma sociedade. Verdadeira miscelânea de comportamentos escusos, para uma nação detentora do sugestivo slogan: "Brasil, a maior nação católica das Américas".

Mas...a verdade é que o atual momento nacional está mais para Sodoma e Gomorra que para uma nação séria. Aliás, Charles De Gaule, enquanto presidente de França, disse que "O Brasil não é um país serio". Sua antiga excelência esqueceu de um detalhe importantíssimo ao proferir esse discurso arrebatador. Contrariando Ms. De Gaule, pode-se dizer que o Brasil é serio sim em vários aspectos, que formam um todo em pouca-vergonha. A roubalheira, a criminalidade, imoralidade, bandidagem, verdadeiras quadrilhas de ladrões instaladas em altas e baixas esferas, são coisas seríssimas sim monsieur français! Este o quadro negro, onde está sendo escrita a terrível história de uma nação que acoberta toda sorte de atos devastadores dos representantes deste povo.

Agora um observação para a qual cabem duas alternativas. Ou esse estado negro do comportamento dos brasileiros - em todas as classes sociais, principalmente os fatos degradantes do alto escalão - sempre existiu, ou então a polícia federal está mais que ativa, mostrando serviços que antes não apareciam tanto.

Que dizem os senhores deste fórum?



* Obs: A frase "Sempre há algo de podre no reino da Dinamarca", é uma expressão criada por Shakespeare em sua obra teatral "Hamlet".



Parece mais que mentira mas, segundo a Globo, não se trata de mais uma de 1 de abril não! Pasmem senhores!"As contas de 2016 do governo do estado do Rio não podem ser julgadas pelo Tribunal de Contas Estadual", por um único motivo. Sabem qual a causa?Agora é quem vem aquela de desmontar qualquer cidadão honesto!Tudo porque os 6 conselheiros do tribunal estão presos... Isso mesmo, presos! Apenas um(a) ficou fora da prisão, como que para demonstrar que nem tudo "está podre no reino da Dinamarca* - diga-se do Brasil.Chega esta ou querem mais?Não adianta dizer chega, porque diariamente os meios de comunicação, principalmente a TV através de seus jornalecos tipo escorrer sangue, estão repletos de escândalos envolvendo todas as classes de brasileiros. Desde os mais graduados até aos mais paupérrimos, o dia transcorre com as maiores barbáries que possam ocorrer no seio de uma sociedade. Verdadeira miscelânea de comportamentos escusos, para uma nação detentora do sugestivo slogan: "Brasil, a maior nação católica das Américas".Mas...a verdade é que o atual momento nacional está mais para Sodoma e Gomorra que para uma nação séria. Aliás, Charles De Gaule, enquanto presidente de França, disse que "O Brasil não é um país serio". Sua antiga excelência esqueceu de um detalhe importantíssimo ao proferir esse discurso arrebatador. Contrariando Ms. De Gaule, pode-se dizer que o Brasil é serio sim em vários aspectos, que formam um todo em pouca-vergonha. A roubalheira, a criminalidade, imoralidade, bandidagem, verdadeiras quadrilhas de ladrões instaladas em altas e baixas esferas, são coisas seríssimas sim monsieur français! Este o quadro negro, onde está sendo escrita a terrível história de uma nação que acoberta toda sorte de atos devastadores dos representantes deste povo.Agora um observação para a qual cabem duas alternativas. Ou esse estado negro do comportamento dos brasileiros - em todas as classes sociais, principalmente os fatos degradantes do alto escalão - sempre existiu, ou então a polícia federal está mais que ativa, mostrando serviços que antes não apareciam tanto.Que dizem os senhores deste fórum?* Obs: A frase "Sempre há algo de podre no reino da Dinamarca", é uma expressão criada por Shakespeare em sua obra teatral "Hamlet".























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído