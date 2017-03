Você está lendo um tópico

GNT Play faz pré-estreia de novo reality show comandado por Patrícia Poeta

robertoscalon em Hoje, 01:02 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7896 | Belo Horizonte - MG





Patrícia Poeta apresentará "Caixa de Costura", nova atração do GNT (Felipe Costa/GNT)



O novo reality do GNT , "Caixa de Costura" , pré-estreia nas plataformas VOD do canal nessa sexta-feira (31). Os cinco primeiros episódios da competição estarão disponíveis nas plataformas on demand antes de ir ao ar na TV. Além disso, no GNT Play , não-assinantes também terão a oportunidade de assistir ao programa: os episódios estarão abertos por sete dias para quem não possui login.



A cada episódio, três competidores se reúnem para recriar peças clássicas e, ao mesmo tempo, colocar toda sua criatividade em jogo, enquanto trabalham com matérias-primas pouco convencionais. Apresentado por Patrícia Poeta, a atração contará com dois especialistas da moda como júri fixo, além de convidados especiais em alguns episódios. Os estilistas Isabela Capeto e André Lima serão os jurados do programa e terão a missão de ajudar a escolher o melhor costureiro entre os três competidores do dia.



