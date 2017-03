Você está lendo um tópico

Jason Segel e Rooney Mara estrelam novo filme original da Netflix

Jason Segel e Rooney Mara estrelam "The Discovery" (Divulgação/Netflix)



Nesta sexta (31), a Netflix estreia o filme original "The Discovery" . O drama de ficção científica é protagonizado por Jason Segel, Rooney Mara, Jesse Plemons e Robert Redford.



No longa, o cientista Thomas Harbor (Robert Redford), prova a existência de vida após a morte. A partir daí, os suicídios acontecem quase como uma epidemia. No meio de tudo isso, Will (Jason Segel), filho de Thomas começa a duvidar do estudo do pai e encontra Isla (Rooney Mara), uma mulher misteriosa que tem seus próprios motivos para querer saber mais sobre a descoberta.



