Multishow estreia nova temporada de "Bastidores"

Dedé Teicher apresenta "Bastidores" (Guto Costa/Multishow) Dedé Teicher apresenta "Bastidores" (Guto Costa/Multishow)



O programa “Bastidores” volta à grade do Multishow com todas as curiosidades das produções culturais pelo país, a partir deste sábado (01). Dedé Teicher é a novidade desta temporada. Ele se junta à Laura Vicente na apresentação do programa.



Logo no primeiro episódio, a dupla mostra o backstage do Lollapalooza 2017, que foi realizado nos dias 25 e 26 de março, em São Paulo. A parte musical continua em evidência com a presença de Lucas Lucco no desafio dos clipes. Além disso, os fãs de Ivete Sangalo têm motivos pra comemorar: a cantora baiana responde tudo o que o público tem vontade de saber.



