Bolsonaro tieta Moro em aeroporto e é esnobado pelo juiz; assista

Paulo Frank em Hoje, 01:42



anos | Set 2014 | Mensagens: 1139 | Ijuí - RS







Entretanto, Moro, que conversava com outras pessoas perto de uma lanchonete, mostrou-se indiferente a Bolsonaro, praticamente o esnobando e quase deixando-o no “vácuo”. O encontro foi registrado por populares em vídeo e publicado nas redes sociais. (assista acima)



As imagens logo viralizaram e a euforia de Bolsonaro não correspondida virou piada na internet.



http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/bolson...;ocid=mailsignout Jair Bolsonaro e Sérgio Moro se encontraram nesta quinta-feira (30) no Aeroporto Internacional de Brasília. Ao perceber a presença do juiz federal no saguão, o deputado do PSC resolveu tietar o magistrado e foi até ele. Empolgado, o polêmico parlamentar se aproximou do juiz da Lava Jato e bateu continência.























