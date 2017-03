Você está lendo um tópico

Profecias de Nostradamus é tema de especial do History

No século XVI, o profeta francês Michel Nostradamus deixou um registro com as mais incríveis profecias, das quais muitas tornaram-se realidade. Neste sábado (1º), o canal History estreia o especial "Profecias Reveladas" , em que serão analisados seus textos publicados em quartetos, com o objetivo de descobrir qual era o grande segredo de Nostradamus para prever o futuro.



Como foi possível que uma pessoa em pleno Século XVI tenha previsto desastres tão horrorosos como a queda das Torres Gêmeas ou a pavorosa aparição do Ébola em 2014? Como um homem sozinho pode avisar sobre eventos do futuro com tanta precisão? Alguns estudiosos dizem que Nostradamus tinha um segredo, e este especial tratará de revelar qual era.



"Profecias Reveladas" analisa os registros de Nostradamus sob uma nova luz e de forma inovadora, em que finalmente surge a possibilidade de decifrar seu código críptico. A verdade emergente é que Nostradamus pode ter possuído um dom especial, permitindo-lhe fazer previsões bastante precisas, e que é um dom que pode ser aproveitado por toda a humanidade.



