Globo tenta comprar amistosos da seleção, e CBF estuda fazer concorrência

fonte: Com a boa fase da seleção de Tite, a CBF estuda a melhor forma de negociar os direitos de amistosos da seleção que estão em aberto ainda neste semestre. Já houve conversas com a Globo. Mas a intenção da entidade, no momento, é preparar uma concorrência entre as televisões. Esse contrato vai determinar, por exemplo, quem vai transmitir o amistoso entre Brasil e Alemanha, em março de 2018, primeiro encontro dos times após o 7 a 1. O próximo jogo é em junho contra a Austrália. Após o final das eliminatórias, será a TV que comprar os amistosos que terá as imagens do time de Tite até a Copa. Até o ano de 2016 a Globo tinha os direitos dos amistosos da seleção. Já houve conversas com interesse da emissora em novo acordo já que o produto é visto como extremamente valorizado. Ao ser consultada, a CBF indicou a emissora que deveria fazer uma concorrência para o assunto. Não estabeleceu exatamente qual o modelo. Questionado pelo blog na semana passada, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, admitiu que está em estudo se haveria concorrência, sem definição ainda. ''Isso é uma outra coisa que estamos começando a discutir (concorrências de TVs)'', contou o dirigente. ''Já houve uma experiência Brasil e Colômbia que abrimos o sinal. E foi uma experiência fantástica em termos de visibilidade internacional. Foi positiva''. A ''Folha de S. Paulo'' tinha revelado que havia a possibilidade de a entidade até fatiar os direitos de televisão em TV aberta, fechada e internet. Esse modelo não agrada a Globo que gosta de comprar todos os direitos. CBF e a emissora não chegaram a um acordo sobre o amistoso entre Brasil x Colômbia, em janeiro, o que levou a confederação a abrir o sinal do jogo. A Globo continuou em negociações constantes com a entidade depois disso já que o time de Tite tem despertado ainda mais interesse por contas das vitórias seguidas.fonte: http://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2017...zer-concorrencia/











Isso tudo não passa de charminho (chantagem) entre gigantes. Na verdade, o final do filme já é conhecido: A Globo apresenta uma série de reportagens denunciando irregularidades na CBF como já fez no passado e a entidade se submete mais uma fez ao domínio do plim-plim.

















