Desemprego atinge número recorde de 13,5 milhões de pessoas

Paulo Frank em Hoje, 12:46



O IBGE registrou queda na ocupação dos segmentos de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (redução de 702.000 pessoas) e na indústria geral (menos 225.000 pessoas). Houve altas nos setores de alojamento e alimentação (169 .000) e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (215.000 pessoas). Os demais grupamentos se mantiveram estáveis.



Ainda sobre setores, a agricultura e a construção registraram os menores contingentes de trabalhadores desde 2012 – de 8,8 milhões e 6,9 milhões, respectivamente. Em sentido inverso, o setor de alojamento e alimentação tiveram o maior número de ocupados da série, com 5 milhões de trabalhadores.



Em relação a rendimento, o IBGE indica que o único setor em que houve aumento no trimestre foi o de empregados no setor público, com alta de 3,2%. Na média, o rendimento dos trabalhadores teve variação considerada como estável, passando de 2.049 reais para 2.068 reais



J.B.F.LIMA em Hoje, 13:01



Paulo Frank escreveu A taxa de desemprego atingiu 13,2% no trimestre encerrado no mês de fevereiro



O correto seria o " trimestre" encerrado em março, ou o "bimestre" encerrado em fevereiro.





Ademir em Hoje, 14:47



Tchau querido, e leve o PMDB e o PSDB juntos com vc!





waltersandes em Hoje, 15:57



Ademir escreveu Tchau querido, e leve o PMDB e o PSDB juntos com vc!



13,5 milhões de desempregados... que tristeza não é mesmo???

Herança maldita deixada pelos Petistas e a sua turma de ladrões.

E ainda acham que estão certos construindo Estádios de Futebol "Padrão FIFA", padrão 1º mundo, para ficarem abandonados como Elefantes Brancos, deficitários, sem uso, Vila Olímpica no Rio, com um povo pobre e miserável do Rio de Janeiro, sem dinheiro, porque os políticos que apoiavam o Lula e a Dilma, só roubaram o dinheiro do povo., e hoje estão lá em Curitiba acertando as contas com o Juíz Federal Sergio Moro.



Que tristeza não é mesmo??? É de dar vergonha esses políticos oportunistas e populistas.

E ainda acham que o Temer vai sair antes de 2018. E ainda acreditam que o Lula é um "Santo".

Podem dar "Tchau" quando quiser para o PMDB e o PSDB, porque o PT mesmo já foi pro buraco há muito tempo... Kkkkkkkkkkkkk!!!!!



Walter





Paulo Frank em Hoje, 16:06



Retrato do desgoverno Temer! Atitude de incompetente....culpar outros e não reconhecer incapacidades!!!!!!!Retrato do desgoverno Temer!

















